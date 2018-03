Forza Nuova a Milano, Sala: 'No allarmismi'

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "Non ne sono felice. Qui siamo a commemorare la volontà dei milanesi di fare della libertà la loro cifra e il fascismo è stato la negazione della libertà".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la scelta di una consigliera del Municipio 5 di passare dalla Lega a Forza Nuova, che così è rappresentata nelle istituzioni cittadini.

"Forza Nuova che ieri ha dichiarato guerra alla Milano che resiste, Forza nuova che si riferisce a valori che negano la libertà certamente non è una formazione che ha diritto di entrare così nelle istituzioni - ha aggiunto a margine della commemorazione dell'anniversario della sommossa delle Cinque giornate di Milano -. Io la penso così, la consigliera avrà fatto la sua scelta. Io non voglio lanciare allarmi perché non credo sia il caso, ma giorno per giorno vediamo che qualcuno prova a riportare gli epigoni del fascismo nella nostra vita".