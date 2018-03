Fassone, derby? Inter appellata a regole

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "Ci dispiace per la data del derby, abbiamo provato a fare di tutto. Avevamo proposto ai nerazzurri due date diverse ma si è scelto un mercoledì, un giorno difficile: l'Inter si è appellata al regolarmente e non potevamo farci nulla. Ci scusiamo". Così l'ad del Milan, Marco Fassone, che avrebbe preferito recuperare la partita, rinviata per la morte di Davide Astori, in una giornata festiva. Dopo la vittoria contro il Chievo, Fassone a Milan Tv ha anche parlato del rinnovo di contratto di Rino Gattuso. "Siamo soddisfatti dal suo lavoro, Mirabelli era talmente convinto che non potevo non seguirlo. Ora - ha continuato - Rino sta andando anche oltre le aspettative e troveremo sicuramente il giorno migliore per parlare del contratto. Mi aspettavo un Rino così, ma è sorprendente la sua capacità di gestione della gara. Ha un percorso da allenatore importante".