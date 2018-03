Milano, M4: spunta la talpa 'Stefania'

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - La linea 4 della metropolitana di Milano, la blu, potrebbe essere inaugurata entro la fine del 2022. "Entro la fine del 2022 si può ipotizzare un'apertura totale della linea", ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dei festeggiamenti nel cantiere di piazza Tricolore per l'arrivo della talpa battezzata 'Stefania', che ha scavato il tratto da Forlanini in circa un anno. La priorità però per Sala rimane quella di inaugurare entro la primavera 2021 la tratta che va dall'aeroporto di Linate a Forlanini, che si pensava di aprire già in tempo per Expo 2015. "Chiedo a tutti di confermare l'impegno a farmi inaugurare con la fascia da sindaco questa tratta - ha detto Sala che nel 2021 terminerà il suo mandato -, questo rimane l'obiettivo fondamentale, so che non è facile ma avendo visto il cronoprogramma dico che possiamo farcela. Non dobbiamo perdere neanche un giorno di lavoro".