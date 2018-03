Airbnb riscuote tassa soggiorno a Milano

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Airbnb dallo scorso primo marzo si occupa della riscossione e del pagamento delle tasse di soggiorno a Milano, grazie a un accordo siglato tra il Comune e la stessa piattaforma online. Milano diventa così la più grande città d'Italia ad aver sottoscritto un accordo con il Portale: in base alle stime del Comune - si legge in una nota di Airbnb - è previsto un ulteriore incasso dalla tassa di soggiorno di tre milioni di euro. L'accordo prevede che i prezzi degli alloggi reperibili su Airbnb siano già comprensivi dell'imposta di soggiorno e che questa venga versata direttamente alle casse comunali con cadenza trimestrale. A Milano sono circa 16.000 gli annunci su Airbnb, che negli ultimi mesi - secondo i dati del portale - hanno ospitato 600.000 persone, con una crescita del 34% e una durata media del soggiorno di 3,3 notti. Sempre nell'ultimo anno, l'host tipico milanese ha condiviso la propria casa per 35 notti, con un ricavo di circa 2.000 euro.