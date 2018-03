A Reggio piano contro violenza di genere

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Recepire le esperienze e le buone pratiche delle città italiane più 'avanti' nel contrasto alla violenza di genere è l'obiettivo della Città metropolitana di Reggio Calabria, che ha messo in campo uno specifico piano di interventi "per la prevenzione e il monitoraggio" del fenomeno sul territorio. Il progetto è stato presentato in Piazza Duomo a Milano nel corso dell'evento "Stop Violence" organizzata dalla cantante e giornalista Jo Squillo in occasione della Festa della donna. "Reggio Calabria si vuole allineare alle altre città metropolitane nel contrasto alla violenza di genere" ha spiegato dal palco la giornalista Claudia Tamiro, referente del progetto.

"A questo scopo sono stati realizzati dei reportage ancora inediti a Roma, Bologna e Milano, oltre a una mappatura dei centri antiviolenza presenti sul territorio di Reggio Calabria" ha aggiunto. A introdurre il progetto è stata l'atleta paralimpica calabrese Giusy Versace