Scala, Oren sostituisce Santi in Aida

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Non sarà l'ottantaseienne Nello Santi a dirigere l'Aida nell'allestimento storico di Franco Zeffirelli che la Scala ha deciso di mettere in scena per celebrare i 95 anni del regista, ma Daniel Oren.

Per una indisposizione che si era già manifestata nelle ultime rappresentazioni di Nabucco lo scorso novembre, spiegano dal teatro, il maestro pugliese ha preferito rinunciare al progetto di Aida. A sostituirlo nell'opera, in cartellone dall'8 maggio al 3 giugno, sarà dunque il direttore israeliano Oren, che così debutterà alla Scala dopo aver suonato nei maggiori teatri del mondo.

Non si tratta di un addio di Santi che comunque "sarà protagonista - sottolinea un comunicato - di un nuovo progetto con il teatro alla Scala insieme agli studenti dell'Accademia".