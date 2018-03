Spalletti,derby vale più di una stagione

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - "Il derby vale più di una stagione.

Il calcio è una grande passione comune, il cuore del mondo che batte ovunque allo stesso modo. Non ci sono nazioni o colori ma una passione comune. Ci vogliono stadi pieni e Milano può lanciare un bel messaggio con il suo derby".

Lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro il Milan. Una partita che può essere determinante per la stagione nerazzurra. "Non si può attendere il futuro - dice Spalletti - bisogna determinarlo. Non ci sono momenti di flessione per arrivare all'obiettivo. Se rimandi, rimani indietro. E' il momento di prendersi responsabilità importanti".