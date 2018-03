Festival Filosofia, premiato Severino

(ANSA) - BRESCIA, 3 MAR - A Palazzo della Loggia a Brescia il presidente del Festival della Filosofia in Magna Grecia Giuseppina Russo ha consegnato il Premio Parmenide a Emanuele Severino, in occasione delle celebrazioni per i sessant'anni della sua opera prima "La struttura originaria".

Severino ha lanciato ai giovani il messaggio "di non arroccarsi nel solo filosofare, ma di comprendere che i saperi scientifici e la filosofia devono andare insieme per consentire di manifestare la potenza della scienza".

"Questo premio - si legge nel testo della motivazione - viene consegnato ad un pensatore che ha reso grande la filosofia italiana contemporanea. Una delle poche voci di cui si continuerà a parlare anche in futuro".

Il Festival della Filosofia in Magna Grecia, l'unico dedicato agli adolescenti, festeggia quest'anno il decennale.