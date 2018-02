Tensione a funerale Jessica,madre sviene

L'ultimo viaggio di Jessica Faoro, la 19enne uccisa il 7 febbraio scorso dal tranviere Alessandro Garlaschi a Milano, è stato in una bara bianca ricoperta di gerbere. E in mezzo alle lacrime di decine di parenti, amici e conoscenti che hanno riempito la chiesa di San Protaso. Funerali tesi. Contro l'ex fidanzato di Jessica, che si chiama anch'egli Alessandro, scortato in chiesa dalla polizia penitenziaria (è in carcere a Busto Arsizio, ndr), ha urlato la madre Annamaria, dando sfogo alla convinzione di molti presenti che sia stato fra i responsabili della travagliata vita della figlia: "Devi morire, pezzo di m...".

A fine funerali la madre di Jessica è svenuta in chiesa. Solo un applauso sul sagrato ha spento le tensioni. Diversi i mazzi di fiori, tra cui quello della presidente della Camera, Laura Boldrini, e anche quelli della Squadra Mobile di Milano. In chiesa anche Pierfrancesco Majorino, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano che ha sostenuto le spese delle esequie.