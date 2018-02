Soldi per avere la patente, 12 indagati

(ANSA) - BERGAMO, 24 FEB - Denaro, ricariche telefoniche e pieni di benzina, ma anche pranzi e generi di conforto: questa la 'moneta di scambio' con cui alcune scuole guida ottenevano la patente per i loro clienti da tre funzionari della motorizzazione civile di Bergamo. L'accusa nei loro confronti è, a vario titolo, di corruzione, concussione, falso e truffa. Uno è finito in carcere, un altro ai domiciliari, mentre il terzo è stato interdetto dai pubblici uffici a tempo indeterminato.

Le ordinanze di custodia cautelare sono state notificate questa mattina dalla polizia stradale, nell'ambito dell'operazione 'Black Money' coordinata dalla locale procura.

Per i titolari di nove scuole guida è stato disposto l'obbligo di presentarsi all'autorità giudiziaria.