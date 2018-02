Maxitamponamento su A4, 9 feriti

(ANSA) - BERGAMO, 24 FEB - Otto veicoli e 15 persone coinvolte, di cui 9 feriti, uno in modo grave: è il bilancio di un maxi tamponamento avvenuto nella notte sull'autostrada A4 nel tratto tra Dalmine e Capriate in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, 5 ambulanze, due automediche e due pattuglie della Stradale di Seriate.

Il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico per più di due ore per permettere ai soccorritori di agire e mettere in salvo tutte le persone coinvolte. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.