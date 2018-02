(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ex segretario della Lega Nord, non è alla manifestazione del Carroccio in piazza Duomo, a Milano, dove il segretario del partito, Matteo Salvini, ha detto di essere sicure che " il4 marzo sarà premiata la forza e il coraggio della Lega che sarà la prima forza del centrodestra".