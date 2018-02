Dimentica chiavi e si arrampica, morto

(ANSA) - BERGAMO, 24 FEB - Rientrato a casa dopo una serata con gli amici, si sarebbe accorto di non avere con sé le chiavi e per questo si sarebbe arrampicato sul balcone per entrare da una portafinestra del terrazzo. Ma ha perso l'equilibrio ed è caduto, morendo sul colpo. La vittima è Lee Roy James Baptiste, originario delle Seychelles ma nato a Napoli un ragazzo di 24 anni che faceva il dj e amava il reggae, trovato morto all'alba davanti alla palazzina dove abitava, a Mornico al Serio (Bergamo). La caduta risalirebbe a notte fonda, ma a dare l'allarme al mattina è stata una vicina di casa che lo ha trovato a terra senza vita: immediatamente sono intervenuti i soccorsi del 118, che si sono rivelati vani. I carabinieri non avrebbero dubbi sulla dinamica dei fatti.