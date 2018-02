Per Blumarine donna è forte e sensuale

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Sensualità e forza. La collezione di Blumarine per l'inverno 2018/19 vede da una muova prospettiva la leggerezza e sensualità che caratterizzano il marchio. C'è sempre un forte senso di sensualità e femminilità, ma anche una consapevolezza diversa. "Voglio fare un discorso politico e sociale - racconta Anna Molinari -. In questo momento la donna si sente impaurita e aggredita da ciò che sta succedendo. Con la mia collezione voglio dire di tornare a vivere e lavorare portando il buon esempio. Portiamo abiti femminili e romantici, ma anche cappotti che danno una impressione di forza". Insomma leggerezza e romanticismo, ma anche grande forza. Ecco che in passerella ci sono lunghi vestiti fluttuanti, ma anche cappotti, giacche di montone e piumini, a dare imponenza e solidità alla figura. Sempre presenti le rose, simbolo di Blumarine, stampate su tulle ma anche giacche di panno. Per gli abiti più eleganti ecco piume di marabù, mentre tocchi anni '70 pervadono la collezione (come per gli stivali in pitone).