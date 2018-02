Neve e gelo, fino a -15 in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Anche in Lombardia, come in altre regioni italiane, è tornata la neve, a tratti pure in pianura ma senza provocare disagi. Le precipitazioni, secondo le previsioni, proseguiranno fino a domenica, quando l'aria gelida proveniente dall'Artico farà precipitare le temperature. Tra lunedì e mercoledì il termometro scenderà fino a -10 in pianura e, su Alpi e Appennino, fino a -15, per poi salire di giorno intorno allo zero termico.

La giornata più fredda, secondo Arpa Lombardia, sarà quella di martedì 27 febbraio, con minime comprese tra i -4/-5 di Sondrio e Milano, i -6 di Pavia e Mantova e i -7 di Bergamo.

Il freddo anomalo perdurerà sulla Lombardia fino a domenica 4 marzo, ma un lieve rialzo delle temperature sarà possibile già da giovedì, quando aria più mite proveniente dall'Atlantico dovrebbe scalzare quella gelida preesistente, col rischio però di nevicate anche a quote basse.