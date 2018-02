Mary Poppins incanta Milano

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Una standing ovation per la protagonista Giulia Fabbri ha chiuso il gala del musical 'Mary Poppins' al Teatro Nazionale di Milano. In scena dal 13 febbraio e fino al 13 maggio, il classico Disney divenuto musical, allestito per la prima volta in Italia con la regia di Federico Bellone, ha emozionato e stupito una platea di giornalisti e personalità.

Merito da una parte degli effetti speciali, dei voli di Mary e di una scenografia mobile imponente, dall'altra delle canzoni classiche dei fratelli Sherman, riecheggiate dall'intero teatro e animate da coreografie animate e colorate.

Molti gli applausi per il Bert energico di Davide Sammartano, per i bambini che hanno interpretato i piccoli Michael e Jane Banks e per gli autori delle canzoni originali, George Stiles e Anthony Drewe, chiamati sul palco a fine serata.