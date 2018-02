La vita di Alberoni diventa un volume

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Forse non basta una biografia, per raccontare la vita di Francesco Alberoni: sociologo, professore, rettore, giornalista. L'uomo che è riuscito a creare la teoria dei movimenti collettivi e che ha spiegato in modo logico, ciò che logico non è: l'amore e i suoi processi.

Rosantonietta Scramaglia ha raccolto 89 anni di storia di un "uomo tenace e geniale" nelle 600 pagine del libro che porta il suo nome ('Francesco Alberoni', edizioni Leima), presentato all'Umanitaria di Milano, evento organizzato da Agenzia promoter diretta da Salvo Nugnes .

Ad accogliere e salutare 'il professore' tanti amici e compagni di viaggio: Alessandro Sallusti, Silvana Giacobini, Ignazio La Russa, Luca Barilla, Flavio Lucchini, Pietro Bassetti. Mondi e appartenenze diverse - dalla cultura all'imprenditoria, dalla moda alla politica passando per il cinema - che Alberoni ha interrogato, studiato e conosciuto. "Ho sempre lavorato nel campo della ricerca - ha raccontato - le maggiori soddisfazioni me le hanno date le mie scoperte". Intuizioni nate dallo "stare in mezzo alle cose", ha detto.