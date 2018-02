Giochi: Moioli premiata da Maroni

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Durante la presentazione agli stakeholder del bilancio del suo mandato, il governatore uscente della Lombardia Roberto Maroni ha premiato la campionessa olimpica di snowboard cross a Pyeongchang, Michela Moioli. "Mi emoziono più qui davanti a voi che alle Olimpiadi" ha detto l'atleta di Alzano Lombardo (Bergamo), che commentando il suo successo ha aggiunto: "Quando sei al cancelletto di partenza si provano tantissime emozioni, però ero concentrata sul fatto di rimanere davanti e non fare errori. Quando sei lì, non devi pensare alla medaglia ma a tenere duro e a tenere dietro gli avversari". "Michela è veramente un grandissimo esempio. Si era fatta male a Sochi quando aveva 18 anni ed era alla sua seconda Olimpiade. Questo è un grandissimo messaggio che dà a tutti gli sportivi e non solo" ha aggiunto l'assessore regionale allo Sport, Antonio Rossi, ricordando inoltre che "tutte e tre le medaglie d'oro finora conquistate in Corea arrivano da atlete lombarde".