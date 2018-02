Rifiuti, sequestrata discarica nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 22 FEB - Una maxi-discarica abusiva di rifiuti, molti dei quali pericolosi per l'ambiente, è stata sequestrata oggi dai carabinieri della compagnia di Pavia nel comune di Bornasco (Pavia), in località Fornace. La segnalazione è partita dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Lombardia: l'area, di un'ampiezza di circa 15mila metri quadrati, è stata subito controllata dai militari e da personale del dipartimento dell'Arpa di Pavia. Nell'area sono stati ritrovati numerosi rifiuti, in particolare di natura pericolosa quali: carcasse di autovetture, contenitori con residui di solventi e acidi, lastre di eternit, componenti elettronici (particolarmente pericolosi per la presenza di alcune tipologie di minerali) e residui di fresato stradale. Da una prima stima eseguita dagli ispettori dell'Arpa si ritiene che il volume dei rifiuti ritrovati sia superiore ai 20mila metri cubi.