Max Mara, classico con rock e glamour

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Un po' amministratore delegato, un po' rock star, un po' star del cinema. Per l'inverno 2018/19 Max Mara riedita l'uniforme per le donne in carriera, ricalibra i canoni di stile e li porta al passo con i tempi. Secondo la griffe, il classico non deve essere per forza conservatore, ma guardando al lifestyle delle donne di oggi può essere accompagnato da un tocco dark e un po' di glamour. Sempre iconico il cappotto, rivisto e corretto, oversize, propone anche la versione Teddy Bear (amatissimo dalle celebrities e stravenduto nella precedente collezione invernale) in colori pastello (come il rosa). C'è anche il montgomery con gli alamari, indossato dalle modelle con hijab coordinato. Ma ecco anche lunghi kilt e gonne abbondanti in lana, indossate con t-shirt dal gusto rock e lunghi guanti. I riflettori sono puntati su Siouxsie e Sinead, regine del punk, che Max Mara immagina salire su un palco con stiletto e occhiali da gatta.