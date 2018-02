Lapo celebra diversità: 'E' un valore'

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Celebra la diversità, intesa come quell'unicità che "deve essere protetta, preservata e vissuta per quello che è: un valore". Lapo Elkann presenta così la nuova campagna di comunicazione di Italia Independent, di cui è azionista di maggioranza. Curata e diretta dal regista Alexi Tan, esplora il concetto di '#EveryONE' - questo il suo nome.

"Amo le persone e gli esseri umani e ho voluto dirlo con questa nuova campagna estremamente forte che ho scelto per Italia Independent", spiega Lapo a vanityfair.it. "Diversità - aggiunge - vuol dire forza, scambio di interessi, vuol dire apportare novità". Una presa di posizione sociale, quella dell'imprenditore, ideale continuazione dell'impegno intrapreso con LAPS, Libera Accademia Per Progetti Sperimentali, dedicata al sostegno della prima infanzia, contro le problematiche che hanno colpito lo stesso Elkann. "La dipendenza è stata una grande battaglia, l'ho combattuta per vent'anni - sottolinea -.

Oggi posso dire di essere in un buon momento".