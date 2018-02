Giochi: le lacrime e l'urlo di Goggia

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 22 FEB - "Questa mattina ho preso la funivia e sono salita sulle montagne per contemplarle. Avevo bisogno di stare lì e ho pianto" ha raccontato Sofia Goggia, aggiungendo: "Ho ricevuto tantissimi messaggi, avevo whatsapp intasato. Mi hanno scritto tanti vip, anche Fiorello, e poi sportivi come Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri. Con Michela Moioli abbiamo fatto una video chiamata e abbiamo urlato in bergamamasco". "La medaglia? È un peso leggero, è una tappa del mio percorso" ha concluso.