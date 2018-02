Giochi: Goggia rinuncia alla combinata

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 22 FEB - Niente combinata per Sofia Goggia. L'azzurra, dopo aver vinto l'oro nella discesa, ha deciso di non prendere parte alla gara su due manche in programma nella mattinata coreana (3.30 e 7 italiane): l'olimpionica, che doveva partire con il pettorale numero 16, ha dormito poco ed è un po' affaticata, e ha preferito riposare, fanno sapere dal team azzurro. E' tornato anche il vento in quota e la giuria deve decidere se abbassare la partenza della discesa.