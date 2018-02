Ema, Sala rilancia: 'Partita è aperta più che mai'

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Questo parere del Consiglio Ue "me lo aspettavo ma la ricevibilità non possono deciderla loro. La partita è aperta più che mai, e io oggi rilancio". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la memoria difensiva del Consiglio Ue, secondo cui il ricorso presentato dal Comune contro l'assegnazione ad Amsterdam della sede di Ema sarebbe irricevibile.

"Abbiamo fatto una verifica profonda con i nostri avvocati e riteniamo che il ricorso sia ricevibile - ha aggiunto Sala -. Quel parere è ovviamente la loro azione difensiva, ma non è il Consiglio che può ricevere il ricorso e non mi sarei aspettato che ci dessero ragione altrimenti la partita sarebbe già finita".