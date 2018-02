Ema: eurodeputati giunti ad Amsterdam

(ANSA) - AMSTERDAM, 22 FEB - La delegazione della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, guidata dall'europarlamentare Giovanni La Via, è appena arrivata ad Amsterdam per una missione di sopralluogo nei locali temporanei e definitivi che l'Olanda ha indicato per ospitare la sede dell'agenzia del farmaco (Ema) che lascerà Londra a seguito della Brexit. La delegazione incontrerà le autorità dei Paesi Bassi, oltre al direttore dell'Agenzia del Farmaco Guido Rasi.

"Siamo pronti per chiedere tante cose agli olandesi, siamo pronti per chiedere cosa ha portato a cambiare l'offerta e soprattutto i tempi. Non è tutto chiaro, andiamo a vedere", ha detto La Via appena giunto ad Amsterdam.