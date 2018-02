Cresce l'export dei distretti Lombardia

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Si conferma positiva la performance dell'export dei distretti tradizionali lombardi. La crescita tendenziale ammonta al 6,8% a valori correnti, circa due punti al di sopra della media distrettuale nazionale. In termini cumulativi tra gennaio e settembre del 2017, l'incremento di export è pari al 6,1%. E' quanto emerge dal Monitor dei Distretti Lombardia, a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

I buoni risultati derivano da un forte traino dei mercati maturi, +6,7% nel terzo trimestre. Spiccano Germania, dove tra luglio e settembre l'export lombardo è cresciuto dell'11,3%, Francia (+6,7%), Stati Uniti (+12,1%) e Spagna (+6,5%). In crescita sostenuta anche le esportazioni destinate ai nuovi mercati (+6,8% nel terzo trimestre), che a oggi pesano per un terzo delle vendite dell'aggregato distrettuale lombardo. I contributi più importanti sono giunti da Cina (+23,1% l'export lombardo), Federazione russa (+15,5%), Romania (+18,4%), Turchia (+11,2%) e India (+9,7%).