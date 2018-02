Abitudini a tavola? Poco galateo

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Avanzare cibo nel piatto, esagerare con le porzioni, o aggiungere sale a un piatto cucinato da altri. Sono abitudini per almeno 1 italiano su 3, contrarie al galateo ma anche nemiche del mangiar sano. A dirlo è una ricerca di Nestlé sull'importanza di una corretta nutrizione. Secondo la ricerca "il 30% degli italiani non pensa che avanzare cibo sia scortesia: quindi non solo non siamo educati come pensiamo, ma abbiamo un concreto problema con le porzioni, spesso spropositate". Inoltre 1 su 3 dice di non farsi problemi a prendere porzioni troppo grandi quando è con ospiti. "Viene quindi ignorato il principio fondamentale di fare porzioni in relazione allo stile di vita, e viene dimenticato anche un galateo più contemporaneo che depreca gli eccessi a favore di un maggiore rispetto verso l'ambiente". Sotto osservazione anche l'uso del sale a tavola: secondo il galateo "può essere considerato dimostrazione che il cibo offerto non sia apprezzato. Ma anche qui il 45% è convinto che aggiungerlo non sia un problema".