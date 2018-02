Napolitano, Gentiloni è essenziale

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve periodo della governabilità e della stabilità politica dell'Italia".Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano alla consegna al premier del premio Ispi istituito in ricordo dell'ambasciatore Boris Biancheri.