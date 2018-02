Milan: Fabbricini, in Figc c'è ottimismo

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Ho dei contatti informali in corso col club. C'è grande serenità all'interno del Milan e l'ottimismo che trapela lo si respira anche Federcalcio": così il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, in un'intervista a Rai Sport nel corso della quale annuncia un prossimo vis-a-vis con i vertici rossoneri. "Avevo programmato di incontrare la dirigenza del Milan in occasione delle prossime due trasferte dei rossoneri a Roma, in campionato e Coppa Italia. Credo - fa sapere Fabbricini - che mercoledì mi incontrerò con Fassone, anche se sarà più una presa di contatto e di conoscenza e non di visione delle problematiche".