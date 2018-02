Giovane albanese ferito da pistola,grave

(ANSA)- BUSTO GAROLFO (MILANO), 21 FEB - Un albanese, di 27 anni, è stato ferito in strada con un colpo di pistola all' addome, poco dopo prima delle 21, a Busto Garolfo nel Milanese.

Il giovane si è poi trascinato all'interno di un bar per chiedere aiuto. Soccorso è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano (Milano). Alcuni testimoni parlano di un'auto in fuga. Le indagini sono condotte dei carabinieri di Legnano.