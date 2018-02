Giochi: Goggia "realizzo sogno bambina"

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 21 FEB - "Mi sento estremamente fortunata, realizzo il sogno di quando ero bambina e sciavo e dicevo che avrei voluto vincere l'Olimpiade. E' successo, non ci credo ancora". Sofia Goggia è un fiume in piena dopo lo storico oro in discesa ai Giochi di PyeongChang, il primo al femminile per l'Italia dello sci. "Sono stata concentratissima per ottenere la sciata perfetta e ci sono riuscita - aggiunge l'azzurra - non sarò mai la sciatrice che scende con classe, quando passo io faccio rumore come se suonassero mille chitarre. Ma sono così, e questo oro non mi cambierà. Resto Sofia, con la gente che mi avrebbe continuato a voler bene, ad amarmi anche se non avessi vinto questa medaglia.

Lindsay Vonn? Da lei c'è solo da imparare, una generosa così nel nostro mondo non c'è".