Gentiloni inaugura nuova sede Cefriel

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha inaugurato a Milano la nuova sede del Cefriel, società partecipata da università, imprese e pubbliche amministrazioni che realizza progetti di innovazione digitale e di formazione, in settori chiave per il Paese quali ad esempio Data Analytics, Industria 4.0 e IoT e, in generale, la Digital Transformation.

L'inaugurazione è stata anche l'occasione per dare il via ai festeggiamenti per i 30 anni di Cefriel, nato da un progetto condiviso tra Politecnico di Milano e l'università degli Studi di Milano come polo accademico, Regione Lombardia e Comune di Milano come polo pubblico e un polo industriale costituito da Assolombarda, Bull, Ibm, Italtel, Pirelli e Telettra.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il sindaco di Milano Beppe Sala, il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e il rettore dell'università Milano-Bicocca Cristina Messa.