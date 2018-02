Freddo: Milano,segnalare chi vive strada

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - In vista dell'ondata di gelo prevista anche su Milano nei prossimi giorni, il Comune lancia un appello ai cittadini a segnalare con una telefonata chi vive per strada, i senzatetto anche con i loro cani e in generale le persone in difficoltà. I numeri da contattare per segnalare persone in difficoltà sono 02/88447645-646-647-648-649. Per far fronte all'emergenza freddo l'amministrazione ha attivato, dal 15 novembre scorso, le misure straordinarie del cosiddetto Piano Freddo: sono 2.644 i posti letto messi ogni notte a disposizione per i senza dimora nelle strutture convenzionate, a cui si aggiungono gli oltre 4.600 dedicati all'accoglienza dei migranti. "Lo sforzo che il Comune fa per sostenere i più deboli si è più che raddoppiato nel giro di pochi anni - ha commentato l'assessore alle Politiche sociali di Palazzo Marino in una nota, Pierfrancesco Majorino -. Chi non ha una casa dove tornare la sera ha la certezza di trovare un posto nelle strutture del territorio".