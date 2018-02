Rapinatore prende ostaggio a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 20 FEB - Un rapinatore solitario, probabilmente responsabile già di un colpo in mattinata, nel tardo pomeriggio ha rapinato un bar a Brescia. Per la fuga ha preso in ostaggio un dipendente del bar costretto a salire in auto che è partita a folle velocità. Probabilmente a causa del traffico, l'auto dopo pochi chilometri ha rallentato e l'ostaggio è riuscito a scappare. Inseguito dagli agenti della Polizia di Stato il rapinatore ha invece proseguito la fuga fino a quando, probabilmente dopo che i poliziotti hanno sparato alle gomme, l'auto del malvivente si è ribaltata in un campo.