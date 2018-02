Gori, grave uso elenco malati per voto

Lettere da un medico ai suoi ex pazienti per invitare a votare l'assessore al Welfare uscente Giulio Gallera: a denunciare questo fatto "molto grave" è stato Giorgio Gori, candidato presidente della Lombardia per il centrosinistra, che sul suo profilo Facebook ha postato la lettera, aggiungendo che la signora a cui è stata inviata è morta nel 2011 "del tumore per cui era in cura".

"Curare i malati di tumore e poi usarne gli indirizzi per fare campagna elettorale: pensavo si trattasse di un malcostume appartenente ad un'altra epoca - ha osservato Gori -. E invece devo constatare che in questa regione l'ingerenza della politica sulla sanità è ancora all'ordine del giorno".