Cracco, nuovo locale in Galleria Milano

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Cinque piani di gusto nel salotto di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II: è Cracco, ristorante dello chef vicentino inaugurato oggi. La location unisce diverse anime della ristorazione: dal bistrot-café del piano terra, lungo la passeggiata coperta della galleria - per colazioni e pasti veloci - al ristorante del primo piano affacciato su stucchi e decori dell'Ottocento - con una carta in continuità a quella del ristorante di via Victor Hugo - fino alla Sala Mengoni del secondo piano, riservata agli eventi; nel seminterrato le cantine. "È stato un parto plurigemellare", scherza Carlo Cracco, un progetto iniziato tre anni fa e che domani festeggerà la sua 'prima'".

"Abbiamo cercato di rendere fruibili queste sale per viverle, usarle e restituirle", spiega lo chef. Le decorazioni sfarzose, ma rispettose del luogo, ideate dagli architetti dello Studio Peregalli, non metteranno in secondo piano i piatti. Alla presentazione anche l'amico Lapo Elkann, Fabio Fazio e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.