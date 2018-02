Cav, politica continua a farmi schifo

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Non sono un politico, a me la politica ha sempre fatto schifo, con tutti i tradimenti che si vedono. Anche i politici sanno che e' un ambito molto lontano dal meglio che puo' essere l'attivita' umana". Lo ha detto Silvio Berlusconi, rispondendo ai saluti del presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, all'inizio di un incontro con gli associati in vista delle elezioni. Berlusconi ha ribadito di ritenersi sempre e solo "un imprenditore".