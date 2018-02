Mostra su NASA prorogata fino al 18/3

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - La mostra 'NASA - A Human Adventure', allo Spazio Ventura XV di Milano dal 27 settembre 2017, la cui chiusura era prevista per domenica 4 marzo, viene prorogata fino a domenica 18 marzo. La decisione è stata presa dai produttori John Nurminem Events e Avatar (gruppo MondoMostre Skira) per consentire al maggior numero possibile di aspiranti visitatori di vedere una mostra unica nel suo genere, per la prima volta in Italia, a Milano, dopo un tour mondiale iniziato nel 2011.

La mostra, visitata da circa 100.000 persone ad oggi e che nelle ultime settimane ha raggiunto una media di oltre 1.000 ingressi giornalieri, verrà prorogata anche per rispondere alla grande richiesta di adulti e bambini, in particolare le scuole, che ad oggi registrano circa 22 mila presenze sul totale degli ingressi. L'esposizione sarà aperta nelle due settimane di proroga, dal 4 al 18 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10.00 alle 21.30. (ANSA).