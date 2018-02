Lorenzin, mai a governo con centrodestra

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "No, io ho fatto una scelta molto netta cinque anni fa quando ho lasciato FI dove ho militato fin da ragazzina perché non era più lo stesso e la scelta di far cadere il governo Letta avrebbe assicurato l'instabilità al Paese. Abbiamo avuto ragione". Così al forum Facebook-Ansa Beatrice Lorenzin, ministro della Salute e leader di Civica Popolare in campo con il Pd, risponde a chi le chiede se sia immaginabile un suo appoggio a un governo di centrodestra.

Lorenzin sottolinea in particolare come "soprattutto non possa esserci governabilità con la Lega".