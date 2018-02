Gli Imagine Dragons a Milano Rocks

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Il loro ultimo album, 'Evolve', è tra i dischi internazionali più venduti in Italia. E ogni loro singolo è una hit radiofonica, come 'Whatever it takes', che ha già conquistato il disco di platino e da oltre tre mesi è tra i brani più trasmessi dalle radio italiane. Si esibiranno a settembre a Milano, unica data italiana, gli Imagine Dragons. Il concerto il 6 settembre nell'Area Expo - Open Air Theatre - Experience Milano.

Il concerto della band, formata nel 2009 da Dan Reynolds, dal chitarrista Wayne Sermon, dal bassista Ben McKee e dal batterista Daniel Platzman, si aggiunge allo straordinario cast di Milano Rocks, dopo gli annunci di The National e 30 Seconds To Mars, rispettivamente il 7 e l'8 settembre.