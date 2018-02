Costacurta, Inter dia spazio a bandiere

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - ''La nuova proprietà del Milan ha capito che bisogna inserire persone che conoscano l'importanza della maglia rossonera e che possano trasmettere i valori del club ai nuovi. Chi ha giocato in quel club ha più strumenti per farlo. Secondo me, dovrebbe farlo anche l'Inter. Non è un caso che Gattuso al Milan stia svolgendo davvero un ottimo lavoro.

Ottiene risultati e sta dando spazio a tanti giovani italiani''.

Lo dice alla platea degli studenti del liceo Allende di Milano il sub-commissario della Figc Alessandro Costacurta, ospite al convegno ''Sport ed economia''. Al fianco di Costacurta, il direttore generale della Figc e vice presidente Uefa Michele Uva che commenta la questione diritti tv: ''Non c'è nessun pazzo che paghi senza un ritorno economico. È il prodotto a fare il mercato. Sogno che le partite vengano trasmesse su ogni piattaforma, sarebbe un modo per avvicinare tutti i nostri utenti''.