Compleanno Icardi, 'torniamo a vincere'

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - "Grazie a tutti, ai compagni e alla gente che mi ha fatto gli auguri. E' un compleanno un po' amaro ma speriamo di tornare ad avere presto belle soddisfazioni": lo dice, nel giorno del suo compleanno, Mauro Icardi a Inter tv. Il bomber esclude postumi di un vecchio colpo al ginocchio e annuncia la volontà di recuperare in fretta dall'infortunio muscolare alla coscia destra: ''Ginocchio? Nel girone d'andata - spiega - una contusione contro il Bologna. E' passato e non so perché abbiano detto questa cosa. Sto bene - racconta Icardi - sto recuperando da questo fastidio all'adduttore che purtroppo mi ha tenuto fuori queste ultime partite. Spero di tornare il prima possibile con la squadra per dare il mio contributo e aiutare a fare il risultato che ci manca negli ultimi due mesi.

Il ginocchio? Ne avevo parlato tempo fa, nel girone d'andata, una contusione contro Bologna. Solo un colpo che si è ripetuto poi contro il Torino prima di andare in Nazionale e non sono andato. Però è passato, è da dimenticare'.