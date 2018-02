Ciclismo: presentato Giro d'Italia U.23

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Torna la gara internazionale più attesa dai giovani ciclisti. Dal 7 al 16 giugno andrà in scena il 41° Giro d'Italia Under 23, l'edizione a tappe più ambita che in passato ha lanciato campioni come F.Moser e M.Pantani. 'We make it possible', il claim della manifestazione presentata oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Roma, con il ministro dello Sport, Luca Lotti, il n.1 della Federciclismo, Renato Di Rocco e, in rappresentanza del Coni, i due vicepresidenti Franco Chimenti e Alessandra Sensini."Abbiamo voluto investire come istituzione nel Giro U23 - ha spiegato il ministro Lotti - perché parliamo spesso di giovani ma poi si fa poco in concreto per aiutarli. E allora la cosa migliore che possiamo fare è dare visibilità e lustro a un movimento che può essere utilizzato per promuovere questa disciplina". Due tappe in più rispetto al 2017 per 10 giorni, con 9 tappe dopo il prologo inaugurale. Il Giro attraverserà 4 regioni (E.Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto) per 1.191 km e 29 team.