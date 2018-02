buio Inter, rivolta social tifosi

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Dopo la bruciante sconfitta dell'Inter contro il Genoa, è rivolta dei tifosi nerazzurri sui social network. Nel mirino c'è soprattutto il direttore sportivo Piero Ausilio: creato l'hashtag #Ausilioout che raccoglie centinaia di messaggi da parte di tifosi delusi e stanchi di fallimenti recenti. ''Anni di giocatori mediocri da settimo posto, nel frattempo sono cambiati allenatori, presidenti, proprietà, un solo uomo fisso in questo scempio che va avanti da sei anni'', lo sfogo di Corrado Romani su Twitter.

Aspre critiche poi, ancora una volta, nei confronti di Steven Zhang, il figlio del proprietario del club. Messaggi a commento di un post di più di un mese fa, l'ultimo pubblicato da Zhang Jr. In molti chiedono che fine abbia fatto Suning e la cessione dell'Inter da parte della proprietà cinese: ''Where is Suning, where is Zhang?'', scrive Paolosoncini01.