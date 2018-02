Sala, codice 'antifurto' per le bici

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Dato il numero dei furti di biciclette a Milano, il sindaco Giuseppe Sala, dopo aver parlato con il comandante della Polizia Locale Marco Ciacci, via Facebook ha aperto alla possibilità di "chiedere ai cittadini di far applicare volontariamente sulle bici un QR Code, in modo tale che per la Polizia Locale sia più facile identificare le bici rubate" ricordando comunque che i primi a proporre un registro delle due ruote sono stati i 5 stelle. Sala, che ora è anche assessore alla Sicurezza, ha anche annunciato di voler convocare le maggiori società di consegne a due ruote per "sensibilizzarli sulle criticità" come luci che mancano o ciclisti che vanno contromano. E ha postato una foto con Alessandro Romanazzi, un agente che fuori servizio su una bici del bike sharing ha inseguito un ciclista che aveva strappato di mano il telefono a una donna, e dopo un chilometro ha bloccato lo scippatore.