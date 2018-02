Renzi, vicino a Sala per ricorso Ema

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Sulla vicenda Ema, Matteo Renzi a Napoli sottolinea che "siamo vicini al sindaco di Milano nella richiesta di un ricorso".

"Questa cosa dell'Ema non è che non mi va giù perché abbiamo perso al sorteggio ma il metodo scelto, spero sia una fake news le procedure di questo sorteggio", ha sottolineato all'associazione industriali di Napoli. "Il Pd è accanto al sindaco di Milano perché non è possibile che non si trovino le schede con cui si è votato - ha aggiunto - mi è successo alle primarie e Napoli con Bersani ma non può succedere al Consiglio europeo".