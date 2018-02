Papa: Paolo VI sarà santo quest'anno

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 17 FEB - La notizia era attesa: per la canonizzazione di Paolo VI manca infatti soltanto l'ultimo passaggio, ovvero l'autorizzazione del decreto da parte di Papa Francesco e la decisione sulla data. In qualche modo Bergoglio ha già anticipato la decisione: "Paolo VI - sono le sue parole - sarà santo quest'anno".

L'occasione per comunicare la notizia è stata l'incontro con i sacerdoti romani; era a porte chiuse e si è svolto giovedì scorso ed oggi è stato diffuso il testo con le parole del Papa. E tra una risposta e l'altra, tra una confidenza e un consiglio ai preti della 'sua' diocesi, è spuntata anche la conferma della canonizzazione di Giovanni Battista Montini e l'annuncio che avverrà entro questo 2018.