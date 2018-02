Giochi: Goggia delusa, ma determinata

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 17 FEB - "E' un grande peccato, poche volte ho sciato così bene, con facilità, fondendomi quasi con gli sci. Questa gara è lo specchio di me, curve ben spinte, passaggi difficili, anche errori, ma sempre con la voglia di andare oltre". Sofia Goggia è delusa per l'11mo posto nel superg di Pyeongchang "anche se le sensazioni sugli sci mi fanno ben sperare per la libera. L'errore sul dossetto forse mi è costato la medaglia, comunque io ci sono e nonostante il risultato continuo a sorridere".