Esce di strada, morto automobilista

(ANSA) - BRESCIA, 17 FEB - E' uscito di strada dopo le 9 senza coinvolgere altri mezzi ed è morto sul colpo. E' accaduto a Leno, in provincia di Brescia, e la vittima è un 51enne che ha perso il controllo della sua auto ribaltandosi in un campo.

Un testimone ha chiamato i soccorsi, ma per l'automobilista non c'è stato più nulla da fare. Da capire se al momento dell'impatto avesse la cintura di sicurezza allacciata. Non si esclude il malore.