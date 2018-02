Scozzese Mattaj a capo Human Technopole

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - E' stato individuato il direttore di Human Technopole: è Iain Mattaj, scozzese, attualmente direttore generale dello European Molecular Biology Laboratory (EMBL) di Heidelberg. Il nome dello scienziato è stato individuato da Comitato di coordinamento del progetto, riunitosi oggi per valutare le indicazioni del Search Committee internazionale. L'EMBL è uno dei maggiori istituti di ricerca al mondo, dedicato alla biologia molecolare. I suoi ricercatori negli ultimi 20 anni hanno conseguito tre premi Nobel, tra cui quello per la chimica nel 2017.

Nato nel 1952 a St. Andrews in Scozia, Iain Mattaj si è laureato con lode a Edimburgo in Biochimica. Nel 1985 è entrato all'EMBL, in seguito è stato nominato coordinatore della Gene Expression Unit (1995), direttore scientifico (1999) e direttore generale (2005). La sua ricerca ha portato a importanti conquiste nella conoscenza dei meccanismi con cui l'RNA e le proteine sono trasportate dal nucleo della cellula alla sua parte esterna, il citoplasma.